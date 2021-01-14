Маас призвал наказать участников и вдохновителей штурма Капитолия
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Маас считает, что демократы должны объединиться против своих врагов.
«Эта сплочённость начинается с необходимости привлечь к ответственности инициаторов таких нарушений. К ним относятся готовые к насилию участники беспорядков и их вдохновители. Тот, кто разжигает ненависть, несёт ответственность», — сказал Маас.
Ранее сообщалось, что двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявлены обвинения по трём статьям за участие в штурме Капитолия 6 января.