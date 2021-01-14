СМИ: Олимпийскому чемпиону Келлеру предъявлены обвинения за штурм Капитолия

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Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявлены обвинения по трём статьям за участие в штурме Капитолия 6 января.
СМИ: Олимпийскому чемпиону Келлеру предъявлены обвинения за штурм Капитолия
  • Reuters

Как сообщает The New York Times, агент ФБР установил личность Келлера по видеозаписям и фотографии из его водительских прав, также спортсмена опознали его товарищи по команде.

При этом отмечается, что в обвинительных документах нет описания действий Келлера в Капитолии. Есть только упоминание, что офицеры пытались вытеснить Келлера и других людей из здания.

В итоге чемпиону Игр в Афинах и Пекине были предъявлены обвинения в создании препятствий для правоохранительных органов, умышленном проникновении в здание или пребывание в нём без законных полномочий, а также в умышленном проникновении на территорию Капитолия и нарушении общественного порядка.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли пять человек.

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