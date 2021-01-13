Иран предостерёг США от признания хуситов террористами

Включение Соединёнными Штатами хуситов в список террористов приведёт к тупиковой ситуации в решении йеменского конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Это является попыткой администрации Трампа доработать свою деструктивную роль в навязанном Йемену конфликте и ведёт к тупику в политическом решении (кризиса. — RT) и мирных переговорах», — приводит заявление дипломата РИА Новости.

Кроме того, Хатибзаде обвинил Вашингтон в подогревании войны и «закупорке просветов политического урегулирования» кризиса в Йемене.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США признают хуситов международными террористами, эта формальность «предоставит дополнительные возможности противостоять террористической активности».

При этом официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик предупредил, что признание йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) террористами будет иметь серьёзные гуманитарные и политические последствия в Йемене.