В Австрии прогнозируют «сложнейшую фазу» пандемии в ближайшие недели

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Австрия ожидает «сложнейшую фазу» пандемии коронавирусной инфекции в ближайшие недели, сообщил австрийский министр здравоохранения Рудольф Аншобер на специальном заседании Национального совета.
В Австрии прогнозируют «сложнейшую фазу» пандемии в ближайшие недели
  • Reuters

«Я думаю, что в ближайшие недели мы будем переживать сложнейшую фазу этой пандемии... Во-первых, как мы знаем, во всей Европе серьёзно распространилась британская мутация B1.1.7. Это приведёт к росту количества инфекций из-за повышенного риска заражения», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам австрийского министра, число поставок вакцин от коронавирусной инфекции от производителей «будет значительно ограничено».

Аншобер также рассказал, что мутация COVID-19, впервые выявленная в Британии, подтвердилась в Австрии у четырёх человек и подозревается ещё у 70 жителей.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о планах привить вакцинами от Pfizer/BioNTech и Moderna более 500 тыс. человек в I квартале 2021 года.

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