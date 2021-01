Британский миллиардер и совладелец медиахолдинга Telegraph Media Group Дэвид Баркли скончался на 87-м году жизни после непродолжительной болезни, сообщает газета The Daily Telegraph.

В 2004 году Дэвид Баркли вместе со своим братом-близнецом Фредериком приобрёл Telegraph Media Group, куда входят газеты The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, а также общественно-политический журнал The Spectator.

Ранее сообщалось о смерти в США миллиардера и основателя Las Vegas Sands Шелдона Адельсона.

Причиной смерти 87-летнего бизнесмена стали осложнения при лечении лимфомы.