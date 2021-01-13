Мужчина топором разбил двери парламента Новой Зеландии

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В Новой Зеландии мужчина разбил топором двери парламента страны в Веллингтоне, сообщает The New Zealand Herald.
Мужчина топором разбил двери парламента Новой Зеландии
  • Reuters

Как пишет газета, житель Окленда был замечен на улице с топором, после чего его задержали полицейские.

На фотографиях видно, что стеклянные двери здания парламента разбиты.

Подозреваемый в среду появился в суде. По словам судьи, обвиняемого «отправили в безопасное учреждение» до конца января. Судья также отметил, что во время заседания мужчина сделал несколько высказываний, которые «подтвердили общую обеспокоенность о его психическом здоровье».

В ноябре 2019 года в США неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома на автомобиле. Машина была сразу же остановлена, а водитель задержан офицерами Секретной службы США.

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