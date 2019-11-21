В США неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома
- Reuters
«Неизвестный на автомобиле попытался несанкционированно проникнуть в комплекс Белого дома, следуя за другой машиной, которая законно въехала в контрольно-пропускной пункт комплекса», — говорится в сообщении спецслужбы.
Автомобиль был сразу же остановлен, а водитель задержан офицерами Секретной службы.
В июне сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на закрытую территорию Белого дома.