В США неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома

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Неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома на автомобиле, сообщили в Секретной службе Соединённых Штатов.
В США неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома
  • Reuters

«Неизвестный на автомобиле попытался несанкционированно проникнуть в комплекс Белого дома, следуя за другой машиной, которая законно въехала в контрольно-пропускной пункт комплекса», — говорится в сообщении спецслужбы.

Автомобиль был сразу же остановлен, а водитель задержан офицерами Секретной службы.

В июне сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на закрытую территорию Белого дома. 

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