В посольстве России рассказали об интересе Мьянмы к «Спутнику V»

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Правительство Мьянмы проявляет интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», идут консультации между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Минздравом этой страны, сообщил пресс-секретарь посольства России в Янгоне Антон Анисимов.
В посольстве России рассказали об интересе Мьянмы к «Спутнику V»
  • Reuters

«Как и многие другие страны мира, Мьянма проявляет интерес к российской вакцине «Спутник V». Правительство Республики Союз Мьянма демонстрирует заинтересованность в подробном изучении фармакологических свойств вакцины, условий её хранения, транспортировки и применения», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя российского посольства, Мьянма оценивает возможность использования «Спутника V».

Ранее в Минпромторге сообщили, что Египет подтвердил интерес к «Спутнику V».

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

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