В посольстве России рассказали об интересе Мьянмы к «Спутнику V»
- Reuters
«Как и многие другие страны мира, Мьянма проявляет интерес к российской вакцине «Спутник V». Правительство Республики Союз Мьянма демонстрирует заинтересованность в подробном изучении фармакологических свойств вакцины, условий её хранения, транспортировки и применения», — цитирует его РИА Новости.
По словам представителя российского посольства, Мьянма оценивает возможность использования «Спутника V».
Ранее в Минпромторге сообщили, что Египет подтвердил интерес к «Спутнику V».
Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».