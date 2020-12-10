В Минпромторге сообщили, что Египет подтвердил интерес к «Спутнику V»
- © -V, vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) at a facility of BIOCAD biotechnology company in Saint Petersburg, Russia December 4, 2020. Picture taken December 4, 2020. REUTERS/Anton Vaganov
Об этом сообщается на сайте Минпромторга России.
Отмечается, что стороны «обсудили основные вопросы торгово-экономического взаимодействия, включая создание в районе Суэцкого канала Российской промышленной зоны (РПЗ) и подготовку Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом».
Также сообщается, что «особое внимание было уделено сотрудничеству в фармацевтической сфере, прежде всего в контексте борьбы с распространением COVID-19».
«Египетская сторона подтвердила интерес к российской вакцине «Спутник V». Достигнута договорённость активизировать практическое взаимодействие как с точки зрения поставок вакцины, так и возможной локализации её производства в Египте», — говорится в сообщении.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе специальной сессии Генассамблеи ООН сообщал об обсуждениях производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Египте и Нигерии.
Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».