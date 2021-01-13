Эксперт оценил планы Британии оказать помощь Украине по Крыму и Донбассу

Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT намерение посольства Великобритании на Украине профинансировать проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма.

«Мы прекрасно понимаем, что способов «возвращения» Крыма и реальной стратегии при участии международных партнёров Украины в принципе не существует и быть не может. Никаких инструментов для того, чтобы это сделать, однозначно нет и не будет», — подчеркнул Ганжара.

По словам политолога, что касается Донбасса, то альтернативы Минским соглашениям «нет и быть не может».

«Британия сегодня начинает новый виток своей в том числе внешнеполитической активности, будучи уже не членом ЕС. Украина — это площадка для регулярных спекулятивных действий и заявлений западных стран, и в этом смысле смешным выглядит объём помощи... Наверное, этот объём финансирования соответствует «серьёзности» понимания самими британцами какой-то перспективы реализации подобного проекта», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что посольство Великобритании на Украине профинансирует проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма.

Власти готовы выделить на проекты до £10 тыс. (1 млн рублей), при этом поощряются софинансирование и самостоятельное финансирование.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.