Британия профинансирует проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма

Посольство Великобритании на Украине профинансирует проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

Как отмечается, финансирование будет предоставлено в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года.

В частности, индикаторами успеха должны стать документирование «нарушений прав человека» на этих территориях.

Власти готовы выделить на проекты до £10 тыс. (1 млн рублей), при этом поощряются софинансирование и самостоятельное финансирование.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о поиске новых путей «возвращения» территорий.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт. По его словам, референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.