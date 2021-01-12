Британия профинансирует проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма

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Посольство Великобритании на Украине профинансирует проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
Британия профинансирует проекты по «реинтеграции» Донбасса и Крыма
  • globallookpress.com

Как отмечается, финансирование будет предоставлено в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года.

В частности, индикаторами успеха должны стать документирование «нарушений прав человека» на этих территориях.

Власти готовы выделить на проекты до £10 тыс. (1 млн рублей), при этом поощряются софинансирование и самостоятельное финансирование. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о поиске новых путей «возвращения» территорий. 

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт. По его словам, референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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