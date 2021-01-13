Врачи назвали симптомы «британского» штамма COVID у детей

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У детей, инфицированных «британским» штаммом коронавируса, имеется несколько отличительных симптомов, пишет Express, ссылаясь на экспертов в области здравоохранения.

Сообщается, что больше половины заболевших детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

На головную боль жаловались 53% детей с новым штаммом COVID-19. Кроме того, одновременно они могут испытывать боль в животе. Высокая температура встречается почти у половины детей. На наличие инфекции в организме может указывать больное горло.

Около 35% заболевших детей страдают от потери аппетита. 

Ранее в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с новым штаммом коронавируса.

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