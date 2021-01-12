В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с новым штаммом коронавируса

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Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что меры профилактики, которые действуют в России, помогут не допустить распространения британского штамма COVID-19.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с новым штаммом коронавируса
  • © РИА Новости

«Всех прибывающих из-за рубежа обязательно обследуют на коронавирус. Благодаря этим мерам инфицированный британским штаммом пациент был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Кроме того, на данный момент полностью закрыты границы с Великобританией», — цитирует РИА Новости Горелова.

Он подчеркнул, что все эти мероприятия «позволят разорвать эпидемическую цепочку и не допустить распространения нового штамма коронавируса в России».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее выявили в Великобритании, зафиксировали в России в конце 2020 года.

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