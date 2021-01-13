Власти Китая за сутки выявили 115 новых случаев коронавируса

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Власти Китая выявили за минувшие сутки 115 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Власти Китая за сутки выявили 115 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 28 человек выписаны из медучреждений.

Среди 115 новых случаев заражения восемь являются ввозными: пять из них выявлены в Шанхае, два — в провинции Гуандун, один — в провинции Фуцзянь. Еще 107 случаев являются внутренними: 90 из них выявлены в провинции Хэбэй, 16 — в провинции Хэйлунцзян, один — в провинции Шаньси.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ рассчитывают на сотрудничество с КНР в расследовании по COVID-19.

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