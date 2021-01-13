Власти Китая за сутки выявили 115 новых случаев коронавируса

Власти Китая выявили за минувшие сутки 115 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 28 человек выписаны из медучреждений.

Среди 115 новых случаев заражения восемь являются ввозными: пять из них выявлены в Шанхае, два — в провинции Гуандун, один — в провинции Фуцзянь. Еще 107 случаев являются внутренними: 90 из них выявлены в провинции Хэбэй, 16 — в провинции Хэйлунцзян, один — в провинции Шаньси.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ рассчитывают на сотрудничество с КНР в расследовании по COVID-19.