МИД Германии предупредил об угрозе насильственных протестов в США
- Reuters
«Следует принимать в расчёт насильственные акции протеста и беспорядки в Вашингтоне и по всей стране, особенно в мегаполисах и столицах 50 штатов», — приводит ТАСС рекомендации МИД Германии для немецких граждан.
По оценке МИД ФРГ, ситуация с безопасностью в США может в любой момент очень быстро измениться до 20 января.
МИД Германии рекомендует гражданам ФРГ, находящимся в США, обходить стороной правительственные кварталы в административных центрах американских штатов, а также избегать массовых акций.
Ранее действующий американский президент Дональд Трамп, выступая в штате Техас, оценил возможность задействования 25-й поправки к Конституции об отстранении от власти.