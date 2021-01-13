МИД Германии предупредил об угрозе насильственных протестов в США

МИД Германии предупредил граждан страны об угрозе насильственных протестов на всей территории Соединённых Штатов, особенно 20 января, в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.

«Следует принимать в расчёт насильственные акции протеста и беспорядки в Вашингтоне и по всей стране, особенно в мегаполисах и столицах 50 штатов», — приводит ТАСС рекомендации МИД Германии для немецких граждан.

По оценке МИД ФРГ, ситуация с безопасностью в США может в любой момент очень быстро измениться до 20 января.

МИД Германии рекомендует гражданам ФРГ, находящимся в США, обходить стороной правительственные кварталы в административных центрах американских штатов, а также избегать массовых акций.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп, выступая в штате Техас, оценил возможность задействования 25-й поправки к Конституции об отстранении от власти.