The Hill: Трамп и Пенс встретились в Овальном кабинете

Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс провели встречу в Овальном кабинете впервые после беспорядков около здания Капитолия, которые произошли 6 января, пишет газета The Hill.

«Они хорошо поговорили, обсудили предстоящую неделю и поразмышляли о последних четырёх годах работы и достижениях администрации», — цитирует издание представителя администрации.

Как отмечается, политики согласились с тем, что те, кто «нарушил закон и штурмовал Капитолий», не представляют движение «Америка прежде всего», «поддерживаемое 75 млн американцев».

Как ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, Пенс не исключает вероятности применения 25-й поправки к Конституции США, которая позволила бы отстранить действующего президента от власти, однако в команде Пенса рассчитывают на то, что ему не придётся апеллировать к недееспособности Трампа.