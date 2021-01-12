The Hill: Трамп и Пенс встретились в Овальном кабинете

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Американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс провели встречу в Овальном кабинете впервые после беспорядков около здания Капитолия, которые произошли 6 января, пишет газета The Hill.
The Hill: Трамп и Пенс встретились в Овальном кабинете
  • Reuters

«Они хорошо поговорили, обсудили предстоящую неделю и поразмышляли о последних четырёх годах работы и достижениях администрации», — цитирует издание представителя администрации.

Как отмечается, политики согласились с тем, что те, кто «нарушил закон и штурмовал Капитолий», не представляют движение «Америка прежде всего», «поддерживаемое 75 млн американцев».

Как ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, Пенс не исключает вероятности применения 25-й поправки к Конституции США, которая позволила бы отстранить действующего президента от власти, однако в команде Пенса рассчитывают на то, что ему не придётся апеллировать к недееспособности Трампа.

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