WP: конгрессмены США изучат роль соцсетей в беспорядках у Капитолия

Демократы из палаты представителей конгресса США планируют провести расследование того, какую роль соцсети, в том числе Facebook и Twitter, сыграли в беспорядках у Капитолия в Вашингтоне, пишет The Washington Post.

Reuters

Как пишет газета, конгрессмены изучат влияние соцсетей в рамках «более широкого взгляда на растущую угрозу дезинформации в интернете». Издание подчёркивает, что расследование конгресса «отражает сохраняющееся политическое недовольство Кремниевой долиной». Ранее интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях после блокировки ими аккаунтов президента США Дональда Трампа.