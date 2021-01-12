WP: конгрессмены США изучат роль соцсетей в беспорядках у Капитолия
- Reuters
Как пишет газета, конгрессмены изучат влияние соцсетей в рамках «более широкого взгляда на растущую угрозу дезинформации в интернете».
Издание подчёркивает, что расследование конгресса «отражает сохраняющееся политическое недовольство Кремниевой долиной».
Ранее интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях после блокировки ими аккаунтов президента США Дональда Трампа.