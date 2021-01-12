WP: конгрессмены США изучат роль соцсетей в беспорядках у Капитолия

Короткая ссылка
Демократы из палаты представителей конгресса США планируют провести расследование того, какую роль соцсети, в том числе Facebook и Twitter, сыграли в беспорядках у Капитолия в Вашингтоне, пишет The Washington Post.
WP: конгрессмены США изучат роль соцсетей в беспорядках у Капитолия
  • Reuters

Как пишет газета, конгрессмены изучат влияние соцсетей в рамках «более широкого взгляда на растущую угрозу дезинформации в интернете».

Издание подчёркивает, что расследование конгресса «отражает сохраняющееся политическое недовольство Кремниевой долиной».

Ранее интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях после блокировки ими аккаунтов президента США Дональда Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить