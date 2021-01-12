Во Франции оценили темпы вакцинации против коронавируса

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран прокомментировал ситуацию с кампанией по вакцинации от COVID-19 в стране.
Во Франции оценили темпы вакцинации против коронавируса
  • Reuters

Как он отметил на слушаниях в комиссии по социальным делам Национального собрания, кампания по вакцинации проходит успешно.

«Кампания проходит успешно, наша стратегия не изменилась, мы наращиваем темпы. Мы констатировали на 100 тыс. прививок лишь один нежелательный случай — речь идёт о возникновении аллергии, причём несильной. Это соответствует тем показателям, которые наблюдаются в других странах», — цитирует его ТАСС.

Как отметил министр, к настоящему моменту в стране прошли вакцинацию 138 тыс. человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали число начавших вакцинацию от COVID-19 стран.

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