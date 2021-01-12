Эксперт прокомментировал решение США пригласить Россию на инаугурацию Байдена

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал сообщение о том, что Соединённые Штаты пригласили Россию на инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена 20 января.
Эксперт прокомментировал решение США пригласить Россию на инаугурацию Байдена
  • Reuters

«В данном случае мы видим, что новая администрация президента готова идти на контакт с Российской Федерацией для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Вместе с тем, отметил эксперт, смена администрации американского президента ещё не означает резкой перемены внешнеполитического курса.

В любом случае, считает Васильев, приглашение российской стороны на инаугурацию станет началом многослойного диалога государств.

Ранее сообщалось, что Пентагон разрешил использование 15 тыс. бойцов Национальной гвардии во время инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Действующий президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации следующего президента.

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