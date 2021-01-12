В Британии полиция станет решительнее реагировать на нарушения карантина

Замминистра внутренних дел Великобритании по вопросам работы полиции Кристофер Молтхаус заявил, что британские полицейские будут решительнее реагировать на нарушения карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

По его словам, полиция сначала будет применять стратегию по убеждению нарушителей, прежде чем предпринять действия. Но если это не поможет, то правоохранительные органы будут реагировать жёстче.

«Но я думаю, вы увидите, что полиция будет быстрее переходить к действиям по обеспечению выполнения закона», — отметил он.

Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе в связи с угрозой переполнения больниц.