AP: унёсший трибуну спикера Палаты представителей США отпущен под залог
Об этом сообщает Associated Press.
По его данным, сумма залога в размере $25 тысяч была определена в ходе краткого судебного заседания в понедельник.
36-летний Адам Джонсон лишён возможности свободно передвигаться, он также обязуется соблюдать комендантский час с 21:00 до 06:00. Мужчина был задержан в минувшую пятницу по запросу Министерства юстиции США.
Ранее сообщалось, что полиция Капитолия временно отстранила от службы двух сотрудников, которые во время беспорядков в Конгрессе США оказывали поддержку ворвавшимся в здание.