AP: унёсший трибуну спикера Палаты представителей США отпущен под залог

Мужчина, который во время беспорядков в Капитолии был запечатлён на фото несущим трибуну спикера Палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси, отпущен под залог в штате Флорида.

Об этом сообщает Associated Press.

По его данным, сумма залога в размере $25 тысяч была определена в ходе краткого судебного заседания в понедельник.

36-летний Адам Джонсон лишён возможности свободно передвигаться, он также обязуется соблюдать комендантский час с 21:00 до 06:00. Мужчина был задержан в минувшую пятницу по запросу Министерства юстиции США.

Ранее сообщалось, что полиция Капитолия временно отстранила от службы двух сотрудников, которые во время беспорядков в Конгрессе США оказывали поддержку ворвавшимся в здание.