В Китае за сутки выявили 55 новых случаев коронавируса

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Китайские врачи выявили за сутки 55 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает ТАСС.
В Китае за сутки выявили 55 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Среди 55 новых случаев заражения 13 являются ввозными: четыре выявлены в Шанхае, три — в провинции Ляонин, два — в Тяньцзине, по одному — в провинциях Фуцзянь, Хэнань, Гуандун и Шэньси.

Ещё 42 случая являются внутренними: 40 из них выявлены в провинции Хэбэй, по одному — в Пекине и провинции Хэйлунцзян.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется на тесное сотрудничество с Китаем по вопросу выявления источника COVID-19.

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