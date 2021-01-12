В Китае за сутки выявили 55 новых случаев коронавируса

Китайские врачи выявили за сутки 55 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает ТАСС.

Среди 55 новых случаев заражения 13 являются ввозными: четыре выявлены в Шанхае, три — в провинции Ляонин, два — в Тяньцзине, по одному — в провинциях Фуцзянь, Хэнань, Гуандун и Шэньси.

Ещё 42 случая являются внутренними: 40 из них выявлены в провинции Хэбэй, по одному — в Пекине и провинции Хэйлунцзян.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется на тесное сотрудничество с Китаем по вопросу выявления источника COVID-19.