Помпео совершит последнюю поездку на посту госсекретаря в Бельгию
- Reuters
«Помпео отправится в Брюссель (Бельгия) 13–14 января 2021 года с целью подтвердить всестороннее и прочное партнерство между США и Бельгией, а также неизменную поддержку США НАТО», — приводит ТАСС сообщение Госдепа.
По ее словам, шеф американской дипломатии встретится в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел и внешней торговли Бельгии Софи Вильмес.
Отмечается, что «предстоящая поездка госсекретаря в Европу станет его последней зарубежной поездкой в качестве госсекретаря».
Ранее в Госдепе отменили внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем.