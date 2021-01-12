Помпео совершит последнюю поездку на посту госсекретаря в Бельгию

Майкл Помпео совершит свою последнюю зарубежную поездку на посту госсекретаря США в Бельгию 13–14 января.

«Помпео отправится в Брюссель (Бельгия) 13–14 января 2021 года с целью подтвердить всестороннее и прочное партнерство между США и Бельгией, а также неизменную поддержку США НАТО», — приводит ТАСС сообщение Госдепа.

По ее словам, шеф американской дипломатии встретится в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел и внешней торговли Бельгии Софи Вильмес.

Отмечается, что «предстоящая поездка госсекретаря в Европу станет его последней зарубежной поездкой в качестве госсекретаря».

Ранее в Госдепе отменили внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем.