В Госдепе отменили внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем

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Госдепартамент США отменяет введённые ранее внутренние ограничения на взаимодействие с властями Тайваня. Соответствующее заявление государственного секретаря США Майка Помпео опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Госдепартамент в течение десятилетий вводил сложные внутренние ограничения, регулирующие взаимодействие наших дипломатов, служащих и других представителей с их коллегами из Тайваня. Сегодня я объявляю о снятии данных ограничений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство США принимало эти ограничения в одностороннем порядке, чтобы «умиротворить коммунистические власти в Пекине».

В соответствии с решением о снятии ограничений американским ведомствам следует считать прошлые рекомендации Госдепа касательно сотрудничества с Тайванем недействительными.

Помпео подчеркнул, что отношения США с Тайванем не нуждаются и не должны быть «скованы самоограничениями постоянной бюрократии».

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