Президент Португалии сдал положительный тест на коронавирус
- Reuters
«Вчера тест президента республики показал отрицательный результат. Несмотря на то что сегодня тест на наличие антигенов коронавируса был отрицательным, стало известно, что в 21:40 ПЦР-тест дал положительный результат», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Уточняется, что у главы государства нет симптомов заболевания коронавирусом.
В декабре премьер-министр Португалии Антониу Кошта ушёл на самоизоляцию из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у французского лидера Эммануэля Макрона.