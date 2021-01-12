Президент Португалии сдал положительный тест на коронавирус

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сдал положительный тест на коронавирус.

«Вчера тест президента республики показал отрицательный результат. Несмотря на то что сегодня тест на наличие антигенов коронавируса был отрицательным, стало известно, что в 21:40 ПЦР-тест дал положительный результат», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Уточняется, что у главы государства нет симптомов заболевания коронавирусом.

В декабре премьер-министр Португалии Антониу Кошта ушёл на самоизоляцию из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у французского лидера Эммануэля Макрона.