Президент Португалии сдал положительный тест на коронавирус

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Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сдал положительный тест на коронавирус.
Президент Португалии сдал положительный тест на коронавирус
  • Reuters

«Вчера тест президента республики показал отрицательный результат. Несмотря на то что сегодня тест на наличие антигенов коронавируса был отрицательным, стало известно, что в 21:40 ПЦР-тест дал положительный результат», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Уточняется, что у главы государства нет симптомов заболевания коронавирусом.

В декабре премьер-министр Португалии Антониу Кошта ушёл на самоизоляцию из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у французского лидера Эммануэля Макрона.

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