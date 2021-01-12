Гавана отреагировала на решение США отнести Кубу к спонсорам терроризма
- AFP
«Мы осуждаем лицемерное и циничное решение США объявить Кубу государством — спонсором терроризма. Политический оппортунизм этой акции признаётся всеми, кто искренне озабочен проблемой терроризма», — написал он в Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон внёс Кубу в список стран — спонсоров терроризма.
По словам Помпео, «кубинский режим должен завершить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия».