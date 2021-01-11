В Facebook появился вице-президент по гражданским правам

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В Facebook появился вице-президент по гражданским правам, который займётся вопросами расовой ненависти и дискриминации на платформах компании. Им стал Рой Остин — бывший сотрудник администрации Барака Обамы. Об этом пишет USA Today.
В Facebook появился вице-президент по гражданским правам
  • globallookpress.com

Как уточняется, Остин учредит внутри Facebook организацию по защите гражданских прав, как это и предусматривает рекомендация по итогам внутреннего аудита в компании.

«Технологии играют роль практически во всех сферах нашей жизни, и важно, чтобы они использовались для преодоления исторической дискриминации и ненависти, с которыми столкнулись многие «недопредставленные» группы, а не для её усугубления», — приводит издание заявление Остина.

Остин вступит в должность 19 января в Вашингтоне, где он и создаст свою команду.

В декабре Министерство юстиции США подало в суд на Facebook за дискриминацию американских работников.

Как считает Минюст, компания отказалась нанимать квалифицированных работников из США более чем на 2,6 тыс. должностей, которые Facebook вместо этого зарезервировал для обладателей временных виз.

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