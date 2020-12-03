Минюст США подал иск против Facebook

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Министерство юстиции США подало в суд на компанию Facebook за дискриминацию американских работников.
Минюст США подал иск против Facebook
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В иске утверждается, что Facebook отказалась нанимать квалифицированных и доступных работников из США более чем на 2,6 тыс. должностей, которые Facebook вместо этого зарезервировала для обладателей временных виз», — отметили в ведомстве.

Как указывает министерство, два года расследований показали, что компания Facebook намеренно создала систему найма сотрудников, в которой «квалифицированным американским работникам отказывали в справедливой возможности узнать о вакансиях и подать заявку на должность».

Ранее Министерство юстиции США подало иск к Google, обвинив компанию в монополизме.

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