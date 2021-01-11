Договор о стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом вступил в силу
- РИА Новости
Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что «документ предусматривает дальнейшее укрепление российско-египетского взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной и других областях, определяет механизмы углубления координации между Москвой и Каиром на различных уровнях».
«Вступление Договора в силу стало важной вехой на пути поступательного развития традиционно дружественных российско-египетских отношений», — говорится в сообщении.
В конце декабря сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.