Договор о стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом вступил в силу

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В российском МИД сообщили, что 10 января официально вступил в силу договор между Россией и Египтом о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, подписанный 17 октября 2018 года.
Договор о стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом вступил в силу
  • РИА Новости

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что «документ предусматривает дальнейшее укрепление российско-египетского взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной и других областях, определяет механизмы углубления координации между Москвой и Каиром на различных уровнях».

«Вступление Договора в силу стало важной вехой на пути поступательного развития традиционно дружественных российско-египетских отношений», — говорится в сообщении.

В конце декабря сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

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