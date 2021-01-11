Посольство Британии рассказало о правилах въезда в Англию

Посольство Великобритании в Москве сообщило в своём Telegram-канале, что «в связи с распространением новых штаммов коронавируса в мире все прибывающие в Англию пассажиры будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до отправления в страну».

«Если у пассажира, прибывшего в Англию, будут отсутствовать результаты теста, ему придётся заплатить штраф в размере £500», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «обязательный тест на COVID-19 распространяется только на прибывающих в Англию».

«Однако мы ожидаем, что администрации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии введут подобные меры в ближайшем будущем. Если страна, из которой вы прибываете, не находится в списке исключений, то вам всё равно придётся соблюдать режим самоизоляции в течение десяти дней, даже если результат теста отрицательный», — рассказали в дипмиссии.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказал, что в настоящее время власти вакцинируют около 200 тыс. человек в день и стремятся дойти до 2 млн вакцинаций в неделю.