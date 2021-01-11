Горбачёв заявил об отсутствии доверия между ведущими странами

Короткая ссылка
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил об отсутствии доверия между ведущими странами.
Горбачёв заявил об отсутствии доверия между ведущими странами
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Как он отметил в интервью РИА Новости, государствам необходимо восстановить доверие, даже если это означает, что строить отношения придётся заново.

«Оно порушено. Сейчас снова говорят о конфронтации между Востоком и Западом, о холодной войне, о гонке вооружений. И многое придется начинать заново. Я считаю, что Россия за диалог. И знаю, что многие на Западе тоже считают, что нельзя нынешнее состояние продлевать ещё на несколько лет, а то и больше», — сказал он.

По его словам, для возобновления нормального диалога необходима политическая воля всех сторон.

Ранее Горбачёв заявил об угрозе судьбе США как государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить