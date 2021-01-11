Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил об отсутствии доверия между ведущими странами.

Как он отметил в интервью РИА Новости, государствам необходимо восстановить доверие, даже если это означает, что строить отношения придётся заново.

«Оно порушено. Сейчас снова говорят о конфронтации между Востоком и Западом, о холодной войне, о гонке вооружений. И многое придется начинать заново. Я считаю, что Россия за диалог. И знаю, что многие на Западе тоже считают, что нельзя нынешнее состояние продлевать ещё на несколько лет, а то и больше», — сказал он.

По его словам, для возобновления нормального диалога необходима политическая воля всех сторон.

Ранее Горбачёв заявил об угрозе судьбе США как государства.