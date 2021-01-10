Генсек ООН сравнил нынешнюю ситуацию с 1945 годом

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Генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1945 годом.
Генсек ООН сравнил нынешнюю ситуацию с 1945 годом
  • Reuters

«Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведётся против микроскопического вируса. Завтра может начаться война против террористов в киберпространстве. И мы всё ещё проигрываем долгую битву с изменением климата», — приводит РИА Новости его слова.

Гутерреш отметил, что в мире сохраняется потребность в международном сотрудничестве.

«В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход. Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнёрство», — сказал Генсек ООН.

Ранее Гутерреш призвал сделать 2021-й годом исцеления от последствий коронавируса.

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