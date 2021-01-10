В Минздраве рассказали, когда начнутся консультации с ВОЗ по «Спутнику V»

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Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разрешению использования российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» при чрезвычайных обстоятельствах начнутся в двадцатых числах января. Об этом заявил советник главы Минздрава России Сергей Глаголев.
В Минздраве рассказали, когда начнутся консультации с ВОЗ по «Спутнику V»
  • Reuters

«Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины «Спутник V» на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала «Россия 1».

Ранее помощник генерального директора ВОЗ  Марианджела Симао заявила, что организация рассчитывает получить полные данные о «Спутнике V» к концу января.

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