В Минздраве рассказали, когда начнутся консультации с ВОЗ по «Спутнику V»
- Reuters
«Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины «Спутник V» на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала «Россия 1».
Ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что организация рассчитывает получить полные данные о «Спутнике V» к концу января.