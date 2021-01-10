В Греции за сутки выявили 445 случаев заболевания коронавирусом

В Греции за сутки выявили 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 144 738.

«Общее число инфицированных коронавирусом составило 144 738. За сутки оно увеличилось на 445, причём 12 случаев выявлены на пунктах въезда в страну», — приводит ТАСС заявление греческого Минздрава.

За сутки в Греции умерли 36 человек с коронавирусной инфекцией. Всего в стране скончались 5227 человек.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.