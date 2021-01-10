В Греции за сутки выявили 445 случаев заболевания коронавирусом

Короткая ссылка
В Греции за сутки выявили 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 144 738.
В Греции за сутки выявили 445 случаев заболевания коронавирусом
  • Reuters

«Общее число инфицированных коронавирусом составило 144 738. За сутки оно увеличилось на 445, причём 12 случаев выявлены на пунктах въезда в страну», — приводит ТАСС заявление греческого Минздрава.

За сутки в Греции умерли 36 человек с коронавирусной инфекцией. Всего в стране скончались 5227 человек.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить