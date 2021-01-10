Число умерших с коронавирусом в Германии превысило 40 тысяч

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Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Германии превысило 40 тыс. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
Число умерших с коронавирусом в Германии превысило 40 тысяч
  • Reuters

По данным института, за сутки в стране выявили 16 946 случаев COVID-19 и 465 летальных исходов.

Всего в стране заболели 1 908 527 человек, скончались 40 343 пациента.

Ранее власти ФРГ продлили карантин в стране до 31 января. Канцлер Ангела Меркель заявила, что следующие недели зимы станут самыми тяжёлыми для Германии с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Как отметил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, в стране привиты уже более 500 тыс. человек.

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