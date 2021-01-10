В Колумбии за сутки зафиксировали более 15 тысяч случаев коронавируса
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
За сутки в Колумбии зафиксировали 353 летальных исхода.
Отмечается, что всего в стране 1 609 564 человека выздоровели, 45 784 пациента с COVID-19 скончались.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.