В Колумбии за сутки зафиксировали более 15 тысяч случаев коронавируса

В Колумбии за прошедшие сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло увеличилось на 15 795, достигнув 1 771 363.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии зафиксировали 353 летальных исхода.

Отмечается, что всего в стране 1 609 564 человека выздоровели, 45 784 пациента с COVID-19 скончались.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.