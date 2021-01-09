Отряд кораблей Балтфлота зашёл в сирийский порт Тартус

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Отряд кораблей Балтийского флота в рамках планового дальнего похода совершил деловой заход в сирийский порт Тартус.
Отряд кораблей Балтфлота зашёл в сирийский порт Тартус
  • © пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа.

«Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский», находящийся в плановом дальнем походе, совершил деловой заход в порт Тартус Сирийской Арабской Республики», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что экипажи проведут плановые осмотры кораблей и судов, совершат пополнение запасов топлива, воды и продовольствия. Кроме того, в Тартусе у экипажей планируется отдых.

Ранее сообщалось, что российские военные специалисты провели с сирийскими военнослужащими в провинции Алеппо практические занятия.

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