Российские инструкторы провели тренировки с сирийскими военнослужащими

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Российские военные специалисты провели с сирийскими военнослужащими в провинции Алеппо практические занятия.

«Сегодня проведены занятия с подразделениями огнемётчиков, а также занятия с внештатными аэрозольными командами. Установлены площадные дымовые завесы. Сирийские солдаты отлично усваивают материал», — приводит ТАСС слова старшего офицера пункта управления радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск ВС России в Сирийской Арабской Республике подполковника Фёдора Глебова.

Задачей сирийских солдат стала отработка наступления, тактического отступления и эвакуации раненых под прикрытием дымовой завесы. Также с помощью реактивных пехотных огнеметов они должны были поразить здания, в которых скрывался условный противник.

Ранее сообщалось, что российские военные оказали медпомощь в сирийской Увейдже.

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