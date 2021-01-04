Российские инструкторы провели тренировки с сирийскими военнослужащими

Российские военные специалисты провели с сирийскими военнослужащими в провинции Алеппо практические занятия.

«Сегодня проведены занятия с подразделениями огнемётчиков, а также занятия с внештатными аэрозольными командами. Установлены площадные дымовые завесы. Сирийские солдаты отлично усваивают материал», — приводит ТАСС слова старшего офицера пункта управления радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск ВС России в Сирийской Арабской Республике подполковника Фёдора Глебова.

Задачей сирийских солдат стала отработка наступления, тактического отступления и эвакуации раненых под прикрытием дымовой завесы. Также с помощью реактивных пехотных огнеметов они должны были поразить здания, в которых скрывался условный противник.

Ранее сообщалось, что российские военные оказали медпомощь в сирийской Увейдже.