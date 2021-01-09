СМИ рассказали о задержании у Капитолия русскоговорящей женщины

Полиция Вашингтона подтвердила РИА Новости задержание после протестов 54-летней женщины по имени Евгения Малимон, которая, как сообщали СМИ, просила переводчика с русского языка.

Изначально о задержании Малимон писало издание Buzzfeed. Как сообщает РИА Новости, женщина есть в списке задержанных, при этом не уточняется, говорит ли она по-русски.

Как пишет портал OregonLive.com, также во время беспорядков задержали 28-летнюю Кристину Малимон, которая является лидером движения «Молодых республиканцев Орегона».

Согласно данным полиции об арестах, на которые ссылается портал, обе женщины задержаны за нарушение комендантского часа и вторжение. По данным издания OPB, им предписан запрет на въезд в Вашингтон.

Телеканал ABC уточняет, что мать и дочь «вошли или пытались войти в здание Капитолия», несмотря на как минимум три предупреждения от полицейских.

Российское посольство отслеживает ситуацию в Вашингтоне и уже запросило Госдепартамент США на предмет наличия россиян среди задержанных, однако «пока что таких фактов не выявлено».

8 января газета The Washington Post сообщила, что одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии во время суда потребовался переводчик с русского языка.