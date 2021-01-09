В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 8 млн

В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 52 035 и достигло 8 013 708.

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения.

За время эпидемии в Бразилии общее число летальных исходов достигло 201 460.

При этом число вылечившихся от COVID-19 в стране превысило 7 млн.

Ранее в пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica, которая является партнёром Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), рассказали о планах производства в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».