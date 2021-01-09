В США заявили о возможном появлении ещё одного нового штамма COVID-19

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В США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее.
В США заявили о возможном появлении ещё одного нового штамма COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса.

«Этот осенне-зимний скачок (эпидемии в США. — RT) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек», — говорится в докладе.

Как отмечается в документе, «это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант коронавируса в дополнение к «британскому» штамму, который уже распространяется в стране».

Ранее в американском штате Колорадо специалисты зафиксировали случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, который ранее был обнаружен в Великобритании.

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