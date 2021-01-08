Трюдо назвал беспорядки в США нападками на демократию

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал беспорядки в Вашингтоне нападками на демократию, которые подстрекает президент США Дональд Трамп.
Трюдо назвал беспорядки в США нападками на демократию
  • Reuters

«Мы стали свидетелями нападения на демократию жестокими мятежниками, подстрекаемыми действующим президентом и другими политиками», — приводит CBC News его слова.

Он также назвал события в американской столице удручающими, и выразил уверенность в том, что никому не удастся противостоять волеизъявлению населения страны.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что обсудила с главой Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Марком Милли варианты ограничения возможностей действующего президента Дональда Трампа отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале военных действий.

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