Пелоси обсудила с военными ограничение доступа Трампа к ядерной кнопке

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что обсудила с главой Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Марком Милли варианты ограничения возможностей действующего президента Дональда Трампа отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара или начале военных действий.
Пелоси обсудила с военными ограничение доступа Трампа к ядерной кнопке
  • Reuters

Об этом сообщает NBC News.

«Сегодня утром я поговорила с главой Объединённого комитета начальников штабов Марком Милли и обсудила доступные меры предосторожности, чтобы не позволить непостоянному президенту начать военные действия, получить доступ к кодам запуска ядерных ракет или отдать приказ о ядерном ударе», — заявила Пелоси.

Она назвала Трампа «этим неуравновешенным президентом», выразив мнение, что ситуация «уже не может быть опаснее».

Также Пелоси назвала действия президента США Дональда Трампа «подарком» главе российского государства Владимиру Путину.

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