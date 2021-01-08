ВОЗ: большую часть вакцины от коронавируса закупили богатые страны

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что страны с низкими доходами на душу населения и большинство государств со средними доходами в настоящее время не получают вакцину от коронавируса.

«Богатые страны закупили большую часть поставок различных вакцин», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что применение вакцины от коронавируса началось в 42 государствах: 36 из них имеют высокие доходы на душу населения, а шесть — средние.

«Существует ясная проблема в том, что страны с низкими доходами и большинство стран со средними доходами всё ещё не получают вакцину», — отметил глава ВОЗ.

Ранее в ВОЗ оценили распространение нового штамма коронавируса в мире.