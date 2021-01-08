Великобритания одобрила применение вакцины Moderna

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Moderna.

«Это еще одна прекрасная новость и еще одно оружие в арсенале, который мы можем использовать против этого ужасного заболевания», — заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

Отмечается, что Moderna, ранее получившая одобрение регуляторов ЕС и США, была признана безопасной после «тщательной и подробной оценки» экспертами.

Ранее в Великобритании начали проводить вакцинацию с помощью препаратов Pfizer и AstraZeneca.

Также сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в британской столице в связи с угрозой переполнения больниц из-за коронавируса.