Великобритания одобрила применение вакцины Moderna

Короткая ссылка
Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Moderna.
Великобритания одобрила применение вакцины Moderna
  • Reuters

«Это еще одна прекрасная новость и еще одно оружие в арсенале, который мы можем использовать против этого ужасного заболевания», — заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

Отмечается, что Moderna, ранее получившая одобрение регуляторов ЕС и США, была признана безопасной после «тщательной и подробной оценки» экспертами. 

Ранее в Великобритании начали проводить вакцинацию с помощью препаратов Pfizer и AstraZeneca.

Также сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в британской столице в связи с угрозой переполнения больниц из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить