Кадыров рассказал о своём сходстве с Трампом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил себя с действующим президентом США Дональдом Трампом после блокировок аккаунтов американского лидера в социальных сетях.

«Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он высказал мнение, что, если бы глава Белого дома «относился с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы».

Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать в конце 2017 года. Позднее руководство Facebook назвало причиной этого внесение политика в санкционный список Соединённых Штатов.