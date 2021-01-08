Кадыров рассказал о своём сходстве с Трампом

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил себя с действующим президентом США Дональдом Трампом после блокировок аккаунтов американского лидера в социальных сетях.
Кадыров рассказал о своём сходстве с Трампом
  • РИА Новости

«Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он высказал мнение, что, если бы глава Белого дома «относился с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы».

Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать в конце 2017 года. Позднее руководство Facebook назвало причиной этого внесение политика в санкционный список Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить