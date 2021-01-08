В ЕК оценили возможность покупки у России вакцины от коронавируса

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Страны Евросоюза должны покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о российском препарате «Спутник V».
В ЕК оценили возможность покупки у России вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Есть только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации», — цитирует главу ЕК РИА Новости.

По её словам, имеющегося портфеля заказов в 2,3 млрд доз более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС.

Кроме того, она напомнила, что любая поступающая на европейский рынок вакцина должна пройти процедуру утверждения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Ранее сообщалось, что Нидерланды последними в ЕС начали вакцинацию от COVID-19.

В конце декабря 2020 года регулятор ввёл на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech, 6 января он также одобрил использование препарата компании Moderna. 

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