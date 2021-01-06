Нидерланды последними в ЕС начали вакцинацию от коронавируса

Нидерланды стали последней страной Евросоюза, в которой началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Independent Tribune.

Первые прививки получили сотрудники дома престарелых в городе Вегхел.

Затем вакцину получат лица, осуществляющие уход за инвалидами, а также медицинский персонал в больницах и на станциях скорой помощи.

В Нидерландах используют вакцину, разработанную американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.

Ранее министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге заявил, что вакцинация от коронавируса в стране начнётся 6 января.