Нидерланды последними в ЕС начали вакцинацию от коронавируса

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Нидерланды стали последней страной Евросоюза, в которой началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Independent Tribune.
Нидерланды последними в ЕС начали вакцинацию от коронавируса
  • Reuters

Первые прививки получили сотрудники дома престарелых в городе Вегхел.

Затем вакцину получат лица, осуществляющие уход за инвалидами, а также медицинский персонал в больницах и на станциях скорой помощи.

В Нидерландах используют вакцину, разработанную американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.

Ранее министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге заявил, что вакцинация от коронавируса в стране начнётся 6 января.

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