Полиция Капитолия опровергла сообщения о смерти пострадавшего офицера

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В полиции Капитолия США опровергли сообщения о смерти офицера, который пострадал при беспорядках, передаёт РИА Новости.

«Сообщения СМИ относительно смерти офицера полиции Капитолия США не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.

В полиции добавили, что «некоторые офицеры пострадали и были госпитализированы вчера, но ни один из них не скончался».

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли четыре человека.

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