Посол Британии на Украине отрицает ослабление санкций против Крыма

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс опровергла сообщения об ослаблении британских санкций в отношении России из-за ситуации с Крымом.

«Сообщения о смягчении британских санкций в отношении Крыма не соответствуют действительности», — написала она в Twitter.

Дипломат пояснила, что «общая лицензия, выданная Минфином Британии для морских портов Крыма, воспроизводит цели и содержание лицензионного отступления, предусмотренного статьёй 6а решения Совета ЕС № 269/2014, а следовательно, сохраняет действие аналогичной политики».

Симмонс подчеркнула, что Лондон продолжает соблюдать санкционную политику против России и считает полуостров частью Украины.

Накануне на сайте британского правительства появился документ, согласно которому у торговых портов королевства теперь есть разрешение на передачу платежей в ГУП «Крымские морские порты» за портовые услуги.